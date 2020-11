ÕL VIDEO | VIHATUIM TIKTOKKER? Andre „freekartul“ Viljamaa: sõber ütles, et ma olen noorte Varro Vooglaid 

Foto: Hannes Dreimanis

„Ma jätan pahura mulje, aga tegelikult ma pole üldse selline. Need, kes mind tunnevad, teavad, et ma pole kuri ega pahur. Seda lihtsalt arvatakse, sest ma postitan kriitilisi videoid,“ räägib TikTokis freekartuli kasutajanime all tegutsev 24aastane Andre Viljamaa. Mõningad tema mõttelennud on olnud lausa nii üle võlli, et need on videoplatvormilt eemaldatud.