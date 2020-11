Üritused „EESTI LAUL“ | Superbäkid rambivalguses ja Tanja on tagasi! Kõik „Eesti laulu“ poolfinalistid on nüüd avalikud Katharina Toomemets , täna, 19:53 Jaga: M

GALERII

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja Foto: Erlend Štaub

„Eesti laul 2021“ 24 poolfinalisti on nüüd kõik avalikud! Nagu esimeses pooles, on ka teises juba vanu „Eesti laulu“ kalasid ja ka päris uusi tulijaid. Üks on aga kindel - tänavu on täielik noorte autorite aasta! Eurovisioni-veteranid, superbäkid Kaire Vilgats ja Dagmar Oja on lõpuks end välja murdnud kulisside tagant ning astuvad rambivalgusesse kooslusega Suured tüdrukud. Soololauljana on tagasi ka Eestit 2014. aastal Eurovisionil esindanud Tanja.