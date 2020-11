Seal kus on, tuleb juurde! Kolmanda lapse sünnitanud Renate Saluste: kolmas ei jää neljandata! 

„Eesti laul 2020“ konkursil osalenud lauljatari Renate ja riigikogulase Siim Pohlaku perre sündis mõned nädalad tagasi kolmas laps – pisipoeg, kes sai nimeks Roland. Renate ja tema riigikogulasest elukaaslane on alati olnud seisukohal, et nende pere võiks olla suur, seega ei jää kolmas ilma neljandata. „Kuna sünnitus on alles värskelt selja taga, siis neljandat on veel vara planeerida,“ tõdeb aga lauljatar, et hetkel on pere uuele ilmakodanikule keskendunud.