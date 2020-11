„PUUDUTA MIND“ | Šamaan Tõnu Talimaa annab nõu, kuidas sügisel viljastada ette meie järgmist aastat 

„Kõik aastaajad on imelised. Sügist ei peaks võtma kui pimedat ja porist aega. Iga aastaaja ja eluvoolu sisemine omadus on olla omamoodi ja teistsugune kui eelnev tsükkel,” arvab šamanismi väärtuste järgi elav Tõnu Talimaa. Šamanism aga tähendab ju looduses toimuvate eluprotsessidega sünkroonis elamist. Nii nagu me suhtume väljaspool olevatesse protsessidesse, nii suhtestume ka enda sees voolavasse eluvoolu.

Tõnu jaoks on sügisel erinevad mõõtmed. On vormiline ilu. Loodus on justkui pingutanud, on elanud enda elu täiel rinnal ja sügisel on siis kõige ilusamad pidurüüd selga võetud enne, kui minnakse puhkusele - sügisevärvide ilu.

Kui praegust aega kirjeldada, siis võimenduv sissepoole suunatud aktiivsus soodustab igasugust väliste protsesside kokkuvõtmist ja lõpetamist. „Sissepoole vaatamise aktiivsus võimendub ja muutub ajas järjest intensiivsemaks,” lausub Tõnu. Looduses käimine ja ruumis toimuva hetke olemuslikkuse – praegusel sügisesel ajal siis kohalolu, selguse, konkreetsuse, vaibumise, rahunemise kogemine on Tõnu elus hästi oluline ja vajalik. See aitab tal enda sees sünkroniseeruda praegu looduses olevate omaduste ja mõõtmetega.