Sunrise Avenue rokkar Samu Haber alustab soolokarjääri 

Haberi soolokarjäärist andis teada plaadifirma Universal Music, vahendab Iltalehti. Seni inglise keeles laulunud rokkar, kes on saksakeelses Euroopas populaarne tänu treeneritööle televõistlusel "The Voice of Germany", pühendub nüüd emakeelsele loomingule. Esimene pala "Enkelten kaupunki" on Samu enese kirjutatud.