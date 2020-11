Bieberi sõbrast superpastori armuke rääkis suu puhtaks 

Lentz oli New Yorgi staarpastor, kes ristis Justin Bieberi ning kujunes tema vaimseks isaks ja peresõbraks. Pastor on tuntud hiiglaslike jumalateenistuste poolest, millel osalevad tuhanded inimesed, nende seas USA kuulsused, ja mida võrreldakse rokk-kontsertidega. Kuid nüüdseks on Lentzi lähedased sõbrad Justin ja tema naine Hailey end tema sotsiaalmeedia jälgijate seast eemaldanud. See on demonstratiivne distantseerumine häbistatud vaimulikust.

Lentz tunnistas päev pärast vallandamist Instagramis, et oli oma abikaasat Laurat, kes on samuti pastor ja tema kolme lapse ema, petnud. Kuid New York Post on leidnud tema armukese, kelle sõnul oli tegu viis kuud kestnud tulise salasuhtega. 34aastane Liibanoni päritolu moedisainer Ranin rääkis, et tutvus nägusa Carliga maikuus pargis koeraga jalutades. Sellest sai alguse salasuhe. Ranin uuris välja, et tegu on pastoriga, ning Lentz tunnistas, et on abielus. Kohtuti tavaliselt üle nädala Ranini kodus. Lentz ülistanud oma naist ja tunnistanud süümepiinu, kuid ei suutnud Lähis-Ida kaunitarist kaugeneda. "Olime teineteise järele hullud. Ta oli minu jaoks nagu narkootikum. Mina olin tema jaoks narkootikum."