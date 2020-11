Jüri Pootsmann „Eesti laulul“ osalemisest: nagu me kõik, ootan sellega kaasnevat melu  

Millest uus lugu “Magus melanhoolia” räägib, Jüri ette öelda ei taha, sest lood pole veel väljas. "Lühidalt öeldes räägib see eneseteadlikkusest, nii palju võin mainida," lisab ta.

Luguoli Jüri sõnul küps juba päris mõnda aega tagasi. "Väga pikalt me ei tegelnud looga. Teadsime, et see on olemas ja peame ühel hetkel väljundi leidma. Ühe hetkel tunduski õige "Eesti lalulu" konkurss," lisab ta.

"See, et praegu on koroonaaeg ja esinemisi on vähe, mind väga tagant ei lükanud ja osalemist ei mõjutanud. Osalemine tundus äge ja otsustasime juba enne pandeemiat, et võib-olla järgmisel aastal proovime looga, mis meil sahtli põhjas juba olemas oli, "Eesti laulule". Küll aga vaadates hetkeolukorda, on nimist kindlasti pandeemiast mõjutatud: paljud artistid osalevad just selle põhjusega, et saaks lõpuks esineda ja tegevust, " räägib Jüri.

Varasem Eurovisioni kogemust tuleb kindlasti kasuks. "Eks ma oskan juba mingeid asju oodata ja ennast paremini valmis sättida. Kuigi igal aastal on "Eesti laul" erinev ja palju oleneb sellest, kes sinuga koos osalevad. Pigem tuleb kogemus kasuks, aga ma ei mõtle eelnevale väga palju. Võtan kaasa nii palju kui võimalik ja ehk tuleb see kasuks. Peamine eesmärk on teha lihtsalt teha üks äge esitus," arvab Pootsmann, kes esindas 2016. aastal Eestit looga "Play".