BLOGI JA GALERII | „Maskis lauljas” paljastas end Ilves! Paku, kes on peidus teiste maskide all 

Elina Borni sõnul oli maskisaates osalemine omajagu keerukas väljakutse: „See ülesanne muutus käigu pealt palju raskemaks, kui ma alguses arvasin, sest oma hääle peitmine on kohutavalt raske. Mul on väga äratuntav tämber ja arvasin, et juba avasaates reedan end; seega - suurepärane töö ja abi muusikaõpetaja Kadri Koppeli poolt!“

Ilvese esituses kõlasid tänases saates lood “Rain on Me” ning “I Will Always Love You”. Vihjeklipis olid olulised viited Elina Borni tähelennu algusele TV3 saates „Eesti otsib superstaari“ ning Eurovisioonile, kus ta koos Stig Rästaga esitas laulu „Goodbye to Yesterday“.