Inimesed Häbistatud Deppi asemel võib Grindelwaldi rolli saada Mads Mikkelsen Toimetas Triin Tael , täna, 10:23 Jaga: M

Mads Mikkelsen Foto: Reuters/Scanpix

Johnny Deppi fännid on algatanud petitsiooni, et Warner Bros nende iidoli "Fantastiliste elukate" saagasse tagasi võtaks. Kuid stuudiol on Hollywoodi superstaari asemiku otsingud juba täies hoos.