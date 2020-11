Tartus peetakse virtuaalselt enneolematut rahvusvahelist folgilahingut 

Folk-offil astuvad üles kaheksa koosseisu, toimuvad otselülitused saates osalejatega ja etteastete hindamine. Lahing seisneb selles, et rühmad peavad esitama üksteisele vastamisi väljakutsed – ära tuleb õppida teise riigi laul ja tants. Pihlap leiab, et saade on meeleolukas ja sobib vaadata kogu perega. „Kindlasti on põnev näha, kuidas erinevate riikide noored üksteisele esitatud väljakutsetega hakkama saavad. Ka publikul on võimalik valida oma lemmik!“