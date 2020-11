Värske Miss USA on Trumpi-meelne relvafänn 

Soome lehe teatel on kauni lauluhäälega kosmeetikaettevõtja Branch USA meedia andmeil innukas Donald Trumpi toetaja, kes esitas Trumpi kampaaniakoosolekul riigihümni. 2018. aasta novembris kohtus ta Mississippi missina presidendiga ka näost näkku. Kuid Asya ise ütles võidu järel ajakirjale People: "Hümni esitamine on alati suur au, ma lihtsalt sattusin seda Trumpi miitingul laulma. See äratas ohtralt kriitikat, aga keegi ei tea, kas see on mu poliitiliste tõekspidamistega seotud või ei."