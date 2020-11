Tippkokk Joel Ostrat esitas Jaagup Kreemile ootamatu küsimuse: kas sa mõni päev kaine ka oled? 

"Me teeme oma asja nii ausalt, kui oskame. Me ei jookse kaasa moevooludega. Teeme sellist mussi, mis endale meeldib ja see võiks meeldida mõnele teisele ka," selgitas Jaagup, miks ansambel juba 33 aastat koos on püsinud. Jaagup ei pea vajalikuks hakata looma muusikat, mida juba niigi tehakse.

Uuel albumil "Maailm vs Lilian" on kokku kümme lugu, üheksa neist on uued. "Meie esimene album ilmus ainult kasseti näol ja seal oli peal klaverilugu "Ainult sina võid mu maailma muuta". Kuna meil klahvpille enam bändis ei ole, siis tegime uue versiooni. See on Sõrve Sääre tipus sel suvel salvestatud kontsert. Hästi võimas," kirjeldas Jaagup plaadi sisu.

"Mulle meeldis, kuidas Jass ühes intervjuus ütles, et Terminaator ei peaks ammu uusi plaate tegema," lisas veel Kelp, et sellest tingituna sai kuue aasta jooksul laule kogutud ning nüüd tuli plaadiks vormistada.

Saate teises pooles küsisid Jaagupi head sõbrad talt küsimusi. Kõige teravamalt torkas tippkokk Joel Ostrat, kes kõigepealt tundis muret sõbra tervise pärast ning siis lajatas küsimusega: "Kas sa mõni päev kaine ka oled?"

Jaagup oli küsimusest üllatunud kuid vastas ausalt: "Tõesti, pean tunnistama, et kui kõik kontserdid pandi lukku, kõik keelati ära, siis kulleriga sai ikka tellitud ka. Noh... siis polnud ju vahet, mingeid kohustusi ei olnud."

"Siis läks lepase reega ikka veinikest ja mullikest. Ja kolmapäev on ka hea päev, emaspäev on ka hea päev – mingit vahet ei ole, mis päev see on. Tavaliselt on reede, laupäev meie elus selline, kus teeme tööd ja siis kohe maitseme ka tööviljasid, ülejäänud nädal on teistmoodi elu," tunnistas Jaagup.