Kristel Aaslaid osaleb „Eesti laulul“ kahe looga: mul süda peksis, aga mõtlesin, et vahet pole, mis saab 

"Mul süda veidi peksis enne poolfinalistide avalikustamist, aga mõtlesin, et vahet pole, mis saab. Kui saab, on tore, kui ei saa, pole hullu," ütleb Kristel.

"Kui mõtlema hakkan, räägivad mõlemad lood tantsimisest. Olen oma elus nii palju tantsu löönud, et ilmselt ma ei saa sellest üle ega ümber. Tuuli lugu kirjeldab seda, kus näed näed kedagi, tantsid temaga ja sul ei olegi rohkem vaja, kui seda ühte hetke. Gram-Of-Fun’i lugu kirjutades jäime pidama sellele, et see on kiri oma enesekindlusele. Peame endale truuks jääma ja läbi kõige enda kõrval vastu pidama," kirjeldab Kristel.

Gram-Of-Fun’i lugu sündis Kristel sõnul läbi interneti avaruste, kuna Martin Kuut oli sellel ajal Berliinis. "Alustasime selle kirjutamisega, kui me kõik veel karantiinis olime kodudes. Selline tihe internetis suhtlemine käis kogu aeg, lüürika kirjutasime vist ühises Skype'i kõnes, kus kõik koos mõtlesime ja murdsime pead, kuidas ja millest rääkida,” meenutab Kristel.

“Igal aastal on see karussell ja inimesed erinevad,” arvab Kristel, et varasem “Eesti laulu” kogemus suurt rolli ei mängi. “Võib-olla see ootusärevus enne poolfinalistide avaldamist oli natuke teine, teatud mõttes rahulikum. Juba tead, et kõik läheb nii nagu minema peab. Samas täielikult ootusärevus kadunud pole: ikka vaatad kellaaega ja mõtled, et hakkavad poolfinaliste avaldama ning süda hakkab kiiremini põksuma," lisab ta.

Tuuli Rannaga on neil Kristeli sõnul päris põnev "Eesti laulu" ajalugu. "Põhimõtteliselt oleme igal aastal Tuuliga koos esinenud. Kõige esimesel aastal laulsime koos back’i. 2016.aastal olin mina Cartooniga ja tema Windy Beach’na. Viimati olime koos Ödedena. Me kuidagi käime kokku ja mulle tundub, et "Eesti laul" saab ka sellest väga hästi aru. Oleme duubelpakett ja me ei käi lahku," naerab Aaslaid.