PÄEVAHOROSKOOP: reede, 13. november 

Palju õnne, Skorpion! Jõudu ja tegutsemistahet on sul algaval eluaastal küllaga, ent konfliktide tekkimise oht on suur. Eriti tuline on olukord suhete vallas. Oled vägagi kirglik, samas aga haavatav, mistõttu armukadedus ja soov teist kontrollida on kerge tekkima. Suhete sasipuntraid võib tekkida ka töö ja äriasjadega seonduvalt.