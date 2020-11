PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 15. november 

Võta aega üksinda olemiseks, sisemise rahu loomiseks. Kui jääd lootma teistele inimestele, muudab see sind rahutuks – sa ei suuda nende tegevust kontrollida.

Sul on raske aru saada, mida sust täpselt tahetakse. Inimesed ei pruugi suhelda väga otsekoheselt, pead nende mõtteid ridade vahelt lugema.

Puutud kokku inimestega, kes on tüütuseni järjekindlad. Väga raske on neile viisakalt selgeks teha, et sul pole neid huvitavate teemadega tegelemiseks tahtmist ega aega.