Üritused „EESTI LAUL“ | KOLM VÕITJAT VÕISTLUSTULES! | „Eesti laulu“ esimesed 12 poolfinalisti on avalikud Katharina Toomemets , täna, 19:59 Jaga: M

GALERII

Koit Toome Foto: Mari Luud

"Eesti laul 2021" on käima läinud ja esimesed 12 poolfinalisti selged! Tuleb tõdeda, et midagi uut vähemalt esimeses poolfinalistide pooles eriti ei ole - suurem osa seltskonda on rohkem või vähem kordi võistlusel juba käinud. Suurüllatajana on tagasi Koit Toome, kes 2017. aasta mais ütles pärast "Veronaga" Eurovisioni finaalist välja jäämist, et see on tema viimane Eurovision.