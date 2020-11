Blogija Mallukas lahutusest: eile andsime need allkirjad siis ära. Kurb oli, nii-nii kurb 

Mallukas kirjutab, et sinna sõites käis tal korra isegi peast läbi, et äkki ta peaks lihtsalt ära sõitma, aga elu juba on kord selline, et ei ole alati lihtne ja kõik ei ole nii must ja valge, kui paistab.

"Nagu valatult, hakkas mul seal Kardot oodates mängima Lana Del Ray "Born to die", mis tähendab seda, et ma istusin ja pisarad muudkui voolasid, sest kõik lõpud on kurvad."

Ta tuletas endale meelde, et see ei ole millegi lõpp, vaid lihtsalt allkiri. "See imeline isa ja suurepärane inimene jääb mu ellu igaveseks ja ma armastan teda ka vähemalt sama kaua. Parim esimene abikaasa, keda üks naine soovida võib," naljatleb naine.

Mallukas ehk Mariann Treimann abiellus Kardo Treimanniga 2015. aasta suvel. Neil on tänaseks kolm last Mari Johanna (7), Lende Liis (4), Marta Kene (peagi 2).