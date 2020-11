Paks pahandus feminismi ema monumendi pärast: „Kas mehe ausambal oleks till paljas?!“  

Oma aja kohta radikaalselt meeste-naiste võrdsust kuulutanud Wollstonecraft rajas tütarlaste internaatkooli, mille lähedal uus ausammas paikneb. Mary ise suri vaid 38aastaselt sünnitusel, kirjutab Iltalehti. Tema mälestusmärgiks koguti raha kümmekond aastat. Kuid viimaks valminud pronksist kuju, mille autor Hambling on Briti tunnustatumaid skulptoreid, vallandas ohtralt kriitikat. Paljud britid nurisevad, et naisisik on tilluke ja paljas.