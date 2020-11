Matti Nykäneni tütar avaldas rõõmusõnumi - ta ootab last 

"Kolm aastat sõna otseses mõttes verd, higi ja pisaraid, ja lõpuks ometi on see päev käes, me saame beebi," kirjutas personaaltreenerina tegutsev Eveliina Mäntykangas oma sotsiaalmeediakontol.

2019. aasta veebruaris surnud Nykäneni ja tema teise abikaasa Pia Mäntykangase tütre sõnul peaks lapsuke sündima maikuus.

Oma lapsepõlve on Eveliina pidanud psühhoterapeudi juures vaagima, et eluga edasi minna. Kuid katsumustes on ta karastunud tugevaks naiseks.