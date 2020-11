Kohus keeldus Britney Spearsi isa eestkoste alt vabastamast 

Britney advokaat väitis BBC Newsi teatel kohtus, et lauljatar kardab oma isa ning pole temaga väga kaua suhelnud. Ka mingist töösuhtest ei saa juttugi olla. Britney on öelnud, et keeldub esinemast, kuni Jamie tema eestkostjana tegutseb. Kuid Jamie Spearsi advokaadid väitsid, et isa on alati tegutsenud oma tütre huvides.