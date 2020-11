Inimesed Taavi Paomets tütre sünnist: nabanööri läbi lõigates sain aru, et mu unistus on täitunud Merilyn Närep , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

VÄRSKE ISA: „See oli hämmastav kogemus – naised on kangelased!“ kiidab värskelt isaks saanud muusik Taavi Paomets. Foto: Erakogu

„See oli hämmastav kogemus,“ õhkab õnnest muusik Taavi Paomets (32), kes on värskelt isaks saanud. Ta tunnistab, et elu ilmaletulekut jälgides tekib naiste ees aukartus: „Eriti hull, et mees, kes tahaks kohe aidata, peab abitu ja saamatuna kõrval seisma.“