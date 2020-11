Räppar Genka: kui sa oled räppar, siis oled väga suure egoga inimene 

Eestis on hakatud räppi kui žanri alles nüüd rohkem hindama. Igal pool mujal maailmas on see juba ammu tavaline. "Mina arvan, et räpp-muusika on kooskõlas kõige muuga siin riigis, et asjad ei jõuagi Ida-Euroopasse nii kiiresti" selgitab Metsakutsu, miks räpp Eestis alles nüüd nii populaarseks saanud on.