Inimesed Täna saadetakse viimsele teele 45aastasena surnud teleajakirjanik Kaileen Mägi: „Miks just Kaileen pidi nii raskelt haige olema, et teda enam päästa ei saanud? See on nii kurb." Katrin Helend-Aaviku, Aigi Viira , täna, 00:01

GALERII

SUURE JÕUGA NAINE: „Kaileen Mägi oli väga võimas kohaneja, riskija ja julgete valikute tegija. Tema ei olnud mingi lükata-tõmmata ja pehme naine,“ räägib Anu Välba. Pildil Kaileen juhtimas 2013. aastal heategevussaadet „Jõulutunnel“. Foto: Ülo Josing / ERR

„Mul oli elus raske hetk, olin haige ja käisin lõikusel. Mäletan, et seisime Kaileeniga kohviku tualetis ja ma rääkisin talle sellest. Ta ütles, et kõik on ju hästi, see on lihtsalt üks väike lõik sinu elust ja kõik saab korda. Mul oli pärast nii kerge olla, ta aitas mind palju. Ta oskas alati väga positiivne olla,“ meenutab Kerli Dello tänutundega täna viimsele teele saadetavat kolleegi Kaileen Mägi, kes suri 5. novembril. „Miks just tema pidi nii raskelt haige olema, et teda enam päästa ei saanud? See on nii kurb.“