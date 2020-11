EI REISIDELE! EI PIDUDELE! JAH ÜKSINDUSELE! Noored staarid annavad nõu, kuidas koroonakriisi ajal vaimselt toime tulla 

Andrei peab end tänaseks väga tugevaks inimeseks, kuid ka temal on olnud raskemaid aegu. „Eelmine aasta väga sotsiaalmeedias ei tegutsenudki, sest mul ei olnud mentaalselt kõik paigas. Sotsiaalmeedias on raske tegutseda, kui pole vaimselt tugev, sest kõik need kommentaarid, tagasiside ja negatiivsus...,” loetleb ta avaliku elu varjukülgi.