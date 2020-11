Ajuvähki põdev laulja pani pisipojale erilise, lootust sisendava nime 

32aastasel Parkeril diagnoositi suvel pärast mitut krambihoogu IV staadiumi ajuvähk, mida paraku opereerida ei saa. Arstid on alustanud keemia- ja kiiritusravi. Raskel ajal tõi Tomi ja tema näitlejast naise Kelsey Hardwicki (30) ellu rõõmu pisipoja sünd. Nende tütar Aurelia Rose on alles aasta ja neljakuune, ja juba suure õe staatuses.

Beebi sai nimeks Bodhi. "Ma nutsin endal silmad peast!" meenutas Parker ajakirjas OK! hetke, mil laps tema kätele asetati. Kelsey sõnul oli sünnitus väga kiire. "Olin täitsa pahviks löödud," ütles ta ajakirjale. "Kui beebi on sul süles, tekib tunne: "Ma ei suuda seda uskuda!" Me kõik nutsime."

Bodhi on Hardwicki leitud nimi. "See tähendab valgustatust, nii et klapib meie praeguse olukorraga. Bodhi on valgus meie tunneli lõpus."