TAAS VIINAKURADI KÜÜSIS: „Tudorite“ täht tegi purjuspäi avarii 

Daily Maili teatel tegi telesarjadest "Tudorid" ja "Viikingid" ning filmidest "Velvet Goldmine" ja "Matšpall" tuntud Jonathan USAs väiksemat sorti autoavarii. Kui politsei kohale saabus, ilmnes, et mees paistab olevat joobes. Koha peal tehtud test kinnitas kahtlust, näitleja võeti vahi alla ning viidi jaoskonda. Daily Maili andmeil on filmi- ja teletäht endiselt trellide taga.

Staari võitlust alkoholismiga on aastate jooksul laialdaselt kajastatud. Väidetavalt on ta käinud viinaravil lausa kuus korda. 2015 palus Jonathan fännidelt avalikult andestust, kui ta oli jäänud paparatsofotodele tänaval otse viinapudelist rüübates. 2018 tõotas Jonathan, et ei joo enam iial - tookord olid võimuesindajad ta kinni pidanud pärast seda, kui ta oli lennukis oma naise Mara Lane'iga purjuspäi tülitsenud.