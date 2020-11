Tele Äikesepilved heategevussaadete kohal! „Kodutunne“ heidab ette perede ülevõtmist, „Hingesoojus“ eitab süüdistusi Merilyn Närep , täna, 13:21 Jaga: M

„Kodutunde“ saatejuht Anneli Lahe: „Ma leian, et kui kanalil olid kahtlused produtsendi töö osas, oleks pidanud saate asjaolude selginemiseni riiulile panema, mitte tekitama olukorra, kus üks produktsioon püüab kogu aeg midagi tõestada ja teine samal ajal kasutab esimese poolt sillutatud rada. See pole minu meelest õige!“ Foto: Martin Ahven

Skandaaliga ekraanilt kadunud „Kodutunne“ ja selle järeltulijana eetrisse jõudnud „Hingesoojus“ on sõjajalal. „Just lõpetasin „Hingesoojuse“ vaatamise ja oh üllatust! Selle pere juures olen ju käinud: perest loogi kirjutanud, vallagagi suhelnud. Tööjoonisedki on kujundaja poolt tehtud ja ehitusjuht on materjalidki koostööpartnerite kaudu kokku ajanud,“ avaldas „Kodutunde“ saatejuht Anneli Lahe üle-eelmisel nädalal sotsiaalmeedias pahameelt. See pole esimene kord, kui „Kodutunde“ meeskonnaliikmed „Hingesoojuse“ tegijaid nö „oma perede“ ülevõtmises süüdistavad.