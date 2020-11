Lesk paljastab, kuhu puistatakse Sean Connery tuhk 

Seitsme Bondi-filmi täht Connery suri 90 aasta vanuses. Micheline tunnistas, et Sean põdes dementsust. "Tema viimne soov täitus - ta libises rahulikult olematusesse." 91aastane Micheline jõudis legendaarse näitlejaga abielus olla 45 aastat. „Sean oli taevalik, meil oli koos imetore elu. Ta oli mehe etalon. Ma tean, et temata saab mul väga raske olema. Kuid see kõik ei saanud igavesti kesta ja ta lahkus rahulikult," ütles lesk oma avalduses.