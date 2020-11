KATKEND RAAMATUST | Dave Benton: kõige keerulisem mu haiguse ja karjääri kõrval on olnud 24 aastat kestnud esimene abielu 

Oled elanud ja töötanud mitmel maal. Mis on kohanemise võti?

Minu jaoks on võti olnud alati kohaliku maa ja rahva austamine ning huvi selle vastu. Kohane ja pea meeles, et sa pole oma sünnimaal. Käitu nii, nagu siinmail kombeks.

Sul oli kõrge ametikoht ühes parimaist ja suurimaist juveelikauplustest Arubal. Miks sa sellest loobusid ja muusikukarjääri valisid?

Mul oli tõesti väga hea töö, õppisin kõvasti, et seda ametit endale saada. Olin noorim sertifitseeritud juveliir, gemmoloog ja poejuhataja firma ajaloos. Omanik tunnistas, et polnud kunagi usaldanud oma kauplusi, kus oli miljonite väärtuses kalliskive, kellelegi, kes on noorem kui nelikümmend aastat. Mina olin kahekümne neljane ja tegin müüjatööd professionaalselt. Pärast aastaid edukat töötamist hakkasid uue direktori saabudes asjad muutuma. Talle ei meeldinud, et olen juhtival positsioonil, olin tema silmis liiga noor ja teadsin liiga palju. Ta hakkas mulle kaikaid kodaraisse loopima ja ma ei tundnud end firmas enam hästi. Kui ta andis mõista, et igaõhtused esinemised turistidele kujutavad endast huvide konflikti, ei suutnud ma sellega nõustuda, sest esinemised aitasid müügitööle kaasa. Ma tegelesin müügitööga ka väljaspool tööpäeva: jagasin esinemiste ajal visiitkaarte ja kutsusin kliente järgmisel päeval poodi külastama. Mul läks mõlemal alal hästi. Kui uus ülemus keeldus palgatõusust, mida oli mulle lubanud, kui suurema alluvate hulgaga osakonna üle võtan, otsustasin hakata iseenda ülemuseks ja pühenduda muusikale. Keegi ei saanud mind enam kamandada ega takistada.

Mis on raskeim, mida oled pidanud elus üle elama ja mida sa sellest õppisid?

Kõige keerulisem mu haiguse ja karjääri kõrval on olnud mu 24 aastat kestnud esimene abielu. Jah, paljud ütlevad selle peale, et meil kõigil on abielus tõusud ja mõõnad, aga kui mõõnaperiood on palju pikem kui tõus, siis on asi teisiti. Kui annad endast liiga palju ja loobud mitmetest võimalustest abielu nimel midagi vastu saamata. Andsin endale lubaduse, et lahkun, kui mu lapsed on piisavalt suured, et mõista, miks nii teen – ja tegingi selle teoks. Ma mõistsin, et lapsed kasvavad suureks ja hindavad mu tegusid nagunii omamoodi, kuid ma ei taha, et nad näeksid oma vanemaid õnnetutena. Nad tunnevad seda väga hästi, lapsed pole rumalad. Nad näevad meid parema meelega lahus ja õnnelikena, kui õnnetute ja pidevalt tülitsevatena

Mida on vaja selleks, et astuda julge samm, lahutada abielu ja alata kõike otsast peale?