KISMA KISUB KOLEDAKS: eksnaine väidab, et Collins on impotent ega pese ennast  

Phil Collins ja tema kolmas eksabikaasa Orianne Cevey Foto: VIDA PRESS

Phil Collinsi (69) kolmas eksabikaasa Orianne Cevey (46) on nende kohtuvõitluse käigus lasknud käiku karmid võtted - ta kuulutab, et Genesise staar on impotentne ega pesnud nende kooselu jooksul kuude kaupa.