PÖFFi elutööauhinna saab Hollywoodis töötav Eesti operaator Alar Kivilo 

67aastane Kivilo on filmimaailmas kõige kaugemale jõudnud eestlane, kes tegutseb 1997. aastast peamiselt Hollywoodis. Tema üles võetud filmidest on tuntumad „Pime nurk” (rež John Lee Hancock), „Harti sõda” (rež Gregory Hoblit), „Lihtne plaan” (rež Sam Raimi), „Saatuslik side» (rež Gregory Hoblit), „Maja järve ääres” (rež Alejandro Agresti), „Esimene aasta” (rež Harold Ramis), „Halb õpetaja” (rež Jake Kasdan), „Igavesti sinu” (rež Scott Hicks) ja „Elu valikud” (rež Ross Katz).

Parima filmi Oscarile on kandideerinud nimeka ameerika jalgpalluri Michael Oheri elul põhinev spordidraama „Pime nurk”. Sama filmi eest sai Sandra Bullock ka parima naispeaosatäitja Oscari. Lühifilmi Oscari on pälvinud Kanadas filmitud „Poisid ja tüdrukud”. Oscaritele on Kivilo üles võetud filmidest kandideerinud veel põnevusdraama „Lihtne plaan”.

Ta on võitnud Ameerika filmioperaatorite ühingu auhinna filmi „Saates Chance´i” eest, samuti kandideerinud sellele auhinnale filmi „Gotti” ja telesarja „Sissetungijad” eest. Auhindu on ta pälvinud ka reklaamklippide operaatori ja fotograafina.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on Alar Kivilo filmimaailmas kõige kaugemale jõudnud eestlane, kes pole hoidnud oma rikkalikke kogemusi vaka all, vaid on jaganud neid ka Eestis. „Ta on eeskujuks paljudele meie noortele operaatoritele, tõestades, et elus on kõik võimalik, kui anne ja töökus kokku saavad,” ütles ta.