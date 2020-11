Kurb! Koolitants 2020 lõppkontsert jääb ära 

„Otsus lõppkontsert ära jätta ei tulnud lihtsalt,“ sõnas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. „Meie soov on korraldada festivali nii, et meil kõigil oleks turvaline, julge ja hoitud olla. Arutasime läbi kõikvõimalikud stsenaariumid, kaalusime koostöös Terviseametiga läbi kõik võimalused. Päeva lõpuks sai aga selgeks, et Koolitantsule omases mahus noorte tantsijate üleriigiline kokkutoomine kätkeb endas praegu liiga suurt riski meie kõigi tervisele.“