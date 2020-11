„Kuuuurija“ | Kuulsa Nopri talu peremees ekslüpsja süüdistustest: see on kõik udu, sõbrad 

Saate peaosaline on 46aastane Tarvo, kes on terve oma elu elanud maagilises Rõuges. „Olen läbinisti talumees. Viieaastaselt oli mul esimene lehmalüpsmine,“ sõnab Tarvo. Just armastusest maatöö vastu on Tarvo Võrumaal lüpsmisega leiba teeninud. „Looma saab usaldada – loom ei peta sind kunagi.“