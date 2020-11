Jüri Pihel: telesaatejuhiks saamine peaks olema raske ja keeruline 

Piheli uue ameti teekonna algus on olnud üpris konarlik. Lisaks saadete eemaldamisele koondas ta Kanal 2 programmijuhi Kaspar Kaljase. „Neid kahte asja tuleb eraldi vaadata. See, et paar saadet, mis on ilmselgelt toored, ei peaks eetrisse jõudma, on iseenesestmõistetav. Telekanaleid koondaval äriühingul tuleb täiesti uus struktuur, Kaspar Kaljase ametikoht kadus sellega seoses ära,” lisab Pihel.

„Ma arvan, et telesaatejuhiks saamine peaks olema raske ja keeruline tee. See ei tohikski nii olla, et lihtsalt astun ekraanile ja olengi hea. Harjutamist, kooli ja praktikat on samm-sammult kindlasti vaja teha. Kvaliteedikriteeriumid peaksid olema väga kõrged televisioonis.” Pihel on aastaid ise õpetanud Balti filmi-ja meediakoolis.

Mehe sõnul on meil väga häid ja professionaalseid saatejuhte palju. Ta toob välja Marko Reikopi ja Anu Välba. „Minu jaoks on nad siiani veel noored saatejuhid. Nad endiselt arenevad, kasvavad ja on tõeliselt fantastilised. Ilma igasuguse möönduseta, aga nad on ka väga palju harjutanud.”

„Teine liik saatejuhte on Kanal 2 „Õhtu!”, kus on kolm suurepärast saatejuhti, kes kõik on kasvanud väga kiiresti, aga nad on ka harjutanud kõvasti ja see ei ole nende esimene töö. Neid on tore olnud vaadata.”