Urmas Kruuse lapse surmast: kõige hullem on see, kui vanem peab matma oma lapse  

"Minu jaoks elus kõige hullem saabki olla see, kui vanem peab matma oma lapse. Seda üle elada on keeruline, aga alati võib ka mõelda nii, et kellelgi võib elus olla veel raskem ja ometi need inimesed saavad hakkama. Sa tead seda, et pead leidma nendel hetkedel endas jõudu, et edasi minna, aga meenutades kasvõi neid lapsepõlve unistusi, siis sellised sündmused viivad sind maailma ääre peale ja siis tuleb otsustada, kas edasi või alla," sõnab Kruuse. Poeg Raner lahkus siit ilmast neli aastat tagasi.