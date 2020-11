Sven „Saturn“ Mikser: kahju, et saateformaat ei võimalda teiste osalejatega tuttavaks saada 

Foto: TV3

Kui Sven Mikser maski maha võttis, hakkas tema telefon sõnumikoorma all ägisema. „Sõprade ja kolleegide seas oli peamiselt üllatust ja tunnustust,“ ütleb ta. Oli aga ka neid, keda tal Saturni kostüümi sisse peitudes ära petta ei õnnestunud. „Sain sõnumi ühelt healt sõbralt ja klassivennalt, kellega meil pole viimastel aastatel palju kokkupuudet olnud. Keskkoolis ja ülikoolis sai aga temaga koos palju laulud. Ta kirjutas mulle pärast esimest laulu, et minu tämbrit on võimatu mitte ära tunda,“ meenutab Mikser toredat pühapäevaõhtust üllatust.

Detektiivid pakkusid muu hulgas, et Saturni kostüümi all on Mart Helme. Mida sellest arvata? „Inimesed kuulevad poliitikuid rääkimas, aga lauluhääl on neil mõnevõrra teistsugune. Ju detektiivid proovisid ära arvata, kas tegemist on poliitiku, meelelahutaja või sportlasega. Ma usun, et detektiivide pimedas kobamine tuli sellest, et lauluhääle järgi mind keegi ära ei tundnud.“

Hoiab teisi laulvaid poliitikuid saladuses

Kuna Mikseril kostüümivaliku osas eelistused puudusid, oli Saturni tegelaskuju kostüümikunstnik Liisi Eesmaa mõte. „Mul ei olnud kindlat ideed, et ma peaksin olema mereelukas, maitsetaim või midagi kolmandat. Kui kostüümikunstnik ütles, et võiks proovida teha kosmilise karakteri, siis olin nõus. Eks seal saates peab olema mitmekesisust ning tegelasi nii looma- ja taimeriigist kui ka muinasjutumaailmast, et oleks visuaalselt vahva ja huvitav,“ hindab poliitik.

Europarlamendi saadiku jaoks oli ülikonna väljavahetamine füüsiliselt raske kostüümi vastu komplitseeritud. „Oli keeruline kogu see kupatus välja kanda ja mitte põrgata esemete vastu ning ümber kukkuda. See kera, mida tuli õlgadel kanda, piiras nii välja vaatamist kui liikumisvabadust. Samamoodi see hiiglaslik paks ja raske keep. Isegi lavale viivast paarist astmest pidi assistent mind üles aitama. Aga elus on tehtud palju hullematki. See pole miskit, mis vääriks kurtmist,“ märgib ta.

Mikser ei usu, et kostüümide sees rohkem poliitikuid peitub. „Kindlasti on seal meelelahutusmaailmast tuntud inimesi ja mõni on ikkagi ka professionaalne laulja. Kui nende lauluhäält kuulata, siis saab aru, et nad on muusikast kindlasti palju lähemalt mööda käinud kui mina. Kahtlemata ma tean, et poliitikute hulgas on inimesi, kelle lauluhääl lubaks sellises saates osaleda, aga neile ei osata seda võimalust pakkuda, sest neid pole laulmas kuuldud. Või ei söanda nad pakkumist vastu võtta. Kui ma mõtlen kaks aastat tagasi, siis ametis oleva ministrina poleks ka minul selles saates osalemiseks lihtsalt aega olnud.“