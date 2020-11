Diane Keatoni ainus tütar sai kihlasõrmuse sõrme 

Oscari laureaat Keaton (74) adopteeris oma lapsed küpses eas üksikmana. "Olen vist ainus naine oma põlvkonnas, kes on eluaeg üksik olnud," ütles Diane mullu ajakirjas People. See ei tähenda, et tema elus poleks figureerinud mehi - tal on olnud armulood Woody Alleni, Warren Beatty ja Al Pacinoga.