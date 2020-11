Endine alluv: Melania Trump loeb minuteid, et lahutus sisse anda 

Väidetavalt puhkes Jugoslaavia päritolu endine modell Melania nutma, kui tema mees 2016. aastal USA presidendiks valiti. "Ta ei oleks Donaldi võitu eales ennustanud." Abikaasa viivitas viis kuud, enne kui New Yorgist Washingtoni kolis - väidetavalt selleks, et poeg Barron saaks kooli lõpetada, kirjutab Daily Mail.

Melania endine assistent ja südamesõbranna Stephanie Wolkoff väitis oma paljastusteraamatus, et Trumpide abielu on vaid tehing ning neil on Valges Majas eraldi magamistoad. Melania teise eksassistendi Omarosa Manigault Newmani väitel on 15 aastat kestnud abielu põhimõtteliselt läbi. "Melania loeb minuteid, mil Donald on viimaks ametist prii ja ta saab lahutuse sisse anda," vahendab Daily Mail.