FOTO | Brigitte Susanne Hunt postitas segadusseajava pildi pealkirjaga „#koroonabeebi“ 

Kas tõesti võib Brigittele ja tema kallimale Indrek Mägile pere suurenemise puhul õnne soovida? Kommentaaridest seda ei selgu, kuna Brigitte on pildi kommenteerimisvõimaluse välja lülitanud. Ilmselt siiski kaks ilusat inimest veel järeltulijaid ei saa ning tegu on lihtsalt õrritava pildiga, mis annab teada, et Brigitte näitab varsti jälgijatele oma uuenenud kodu.