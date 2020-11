Keira Knightley: prostitutsioon ja modellindus on ainsad alad, kus naine mehest rohkem teenib 

Näitlejanna on varem kritiseerinud prints Williami abikaasat Catherine'i, kes on kõigi kolme sünnituse järel kärmelt haigla ees poseerinud, nagu polekski ta äsja üle elanud raputavat ja verist katsumust. "Peida. Peida meie valu, meie kehade lõhkirebenemine, lekkivad rinnad, möllavad hormoonid. Näe välja ilus, stiilne, ära näita meie lahinguvälja, Kate. [...] Seisa seal oma pisitütrega ja lase end meesfotograafide karjal pildistada. See kõik on ju käkitegu. Seda juhtub iga päev," kirjutas Keira kahe aasta taguses essees.