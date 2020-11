Toomas Luhats naasis raadiosse: „Olen nagu hulkuv neer – kunagi ei tea, kus jälle välja ilmun.“ 

Uhke uudis eelmise nädala keskel kuulutas, et Toomas Luhats (41) naaseb Vikerraadiosse. Enda meelest ei ole mees sealt aga kunagi lahkunud. «Olen nagu hulkuv neer – kunagi ei tea, kus jälle välja ilmun,» naerab saatejuht.

Omadel on Toomas kõrva peal hoidnud järjepidevalt, sest Luhatsite kodus mängib nii hommikul kui ka õhtul taustaks raadio, mitte televiisor. «Patareidega, suurte patareidega, selliseid enam ei tehta,» kirjeldab ta rariteeti. Nüüd on Toomas kolmapäeviti-neljapäeviti jälle seltsiks neile, kes autoroolis või söögilaua taga õigel ajal raadio kuuldevälja satuvad.