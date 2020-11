ÕL VIDEO | Milliseid olukordi uuel aastal vältida? Psühhoterapeut Pille Teearu: ärge vältige midagi ja süvenege iseendasse 

"Uuel aastal oleks hea tegelda ja süveneda iseendasse. Ärge vältige midagi. Kõik, mis tuleb, vaadake ja tegelege sellega. Kui sündmus oli aastal 2020 ja meenutate seda uuel aastal, pange tähele, et see meenutus ja mälestus oli minvikus, aga emotsioon on ikka siin. Vot, selle emotsiooniga tegelege. Emotsioonidega tegelemine ja süvenemine iseendasse on number üks asi," ütleb psühhoterapeut Pille Teearu.