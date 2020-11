OTSEÜLEKANNE TÄNA | Tanja Mihhailova-Saar esitleb elulooraamatut „Milles on süüdi taburet?“ 

Raamatus räägib Tanja avameelselt oma värvikast teekonnast Eesti meelelahutusmaailma tippu. Tanja Mihhailova-Saar on üks vähestest artistidest, kes vaatamata oma vene taustale ja korralikule aktsendile on saavutanud Eesti meelelahutusmaailmas kindla ja austusväärse koha.

Tanja... Kes ta on? Kas laulja, kes tantsib, või tantsija, kes laulab? Kui seda tema enda käest küsida, ütleb ta vastuseks: "Ma olen meelelahutaja, artist. Ja see, mida ma laval teen, on artistimine!"

Alates hetkest, kui Tanja pooleteiseaastasena ema käte vahelt plehku pani ja esimest korda lavale ronis, kuni Eurovisioni ja Eesti suurimatel lavadel esinemisteni välja on Tanja olnud Meelelahutaja suure tähega. Artist kogu hingest, kelle suurim soov on inimeste meele rõõmsaks tegemine.

See on lugu suurtest ja imepisikestest lavadest, publikusse lennanud kingadest ja selja pealt lõhki kärisenud kostüümidest, tagasilöökidest, suurtest õnnestumistest ja rõõmupisaratest. Aga eelkõige on see lugu Kohtla-Järve tüdrukust, kelle suureks unistuseks oli lauljaks saada. Ja kui midagi väga-väga tahta, võib juhtuda, et elu pakub sulle rohkem, kui sa tahta oskasidki…