BTSi superstaarile tehti operatsioon 

BTSi plaadifirma Big Hit Entertainment teatel opereeriti Sugat 3. novembril rebendi tõttu. "Lõikus probleemi lahendemiseks, mis oli Suga tervist ja heaolu pidevalt häirinud, õnnestus," kinnitas BTSi esindaja ning lisas, et räppar vajab paranemise ajal rahu.

Suga Foto: VIDA PRESS

"Palun saage aru, et see on mu võimalus valmistuda teiega uuesti kohtuma, ja siis juba tugeva ja tervena," ütleb laulja ise. "Pean küll veidi aega eemal olema, kuid oodake, ma tulen teie juurde tagasi," vahendab ajakiri People.