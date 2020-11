PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 9. november 

Palju õnne, Skorpion! Algamas on põnev, kirgliku laenguga isiklik aastaring. Eriti tähtis on partnerlussuhte teema. Kui su kõrval on õige inimene ning armastus teie vahel lõõmab, annab see energiat ka kõige muuga elus hakkama saamiseks. Kui sul hetkel toimivat suhet ei ole, tegutsed selle nimel, et enda ellu sobiv kaaslane leida.