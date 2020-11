Eesti selgeltnägijad hoiatavad: halvimad ajad seisavad meil veel ees 

Eesti astroloogide liidu liige Kristelle Sööt-Kajo nimetab ees ootavat poolaastat ennekõike huvitavaks. „Ees on märkimisväärsete muutuste ajastu. Vanad süsteemid lagunevad, vana maailm enam tagasi ei tule, seda on näha ka planeetide seisust. Maailm läheb lukku. Algamas on Veevalaja ajastu. Tulemas on suured muutused igas valdkonnas, seda saame näha juba 13. jaanuari paiku, kui toimub kuu loomine Kaljukitse märgis koos Pluuto ühendusega. See tähendab, et vanad mustrid enam ei toimi ja need lagunevad,“ kirjeldab astroloog.