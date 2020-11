Inimesed Aasta isaks valitud teadlane Arvo Tuvikene: „Perekond on väga tähtis. Tähtsam kui töö.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 14:42 Jaga: M

AASTA ISA KOOS PEREGA: Lapsi tuleb võtta tõsiselt ja kohelda maast madalast nagu täiskasvanuid, leiab aasta isaks valitud Arvo Tuvikene, kes võttis tiitli vastu koos abikaasa, poegade ja lapselapsega. Foto: Tiina Kõrtsini

„Aasta isa tiitlit väärivad ju tegelikult paljud isad. Kuna ma teadusmaailmas tegutsen, võtan seda tiitlit kui teatud asjade kokkulangemist, see on nagu loteriivõit. Loomulikult tähendab see mulle väga palju. Ka minu lastele,“ on tänavu aasta isa tiitli pälvinud Arvo Tuvikene, maaülikooli vanemteadur ja kalateadlane, suure tunnustuse üle meeldivalt üllatunud.