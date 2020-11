Kes langetab maski täna? „Maskis lauljas“ astuvad lavale Fööniks, Ilves, Saturn ja Kärbseseen 

„Maskis laulja“ tänase saate avavoorus kuuleb lugusid „Kehakeel“, „Bonfire Heart“, „Jolene“ ning „La Forza“ – just need etteasted on vaatajate üllatamiseks esitusküpseks harjutanud Saturn, Ilves, Fööniks ja Kärbseseen.

Nii detektiivid Mart Juur, Brigitte Susanne Hunt, Krista Lensin, Kristjan Jõekalda kui ka vaatajad kodudes on valmis nuputama, kes tuntud inimestest peidavad end maskide taga.