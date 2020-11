BLOGI JA GALERII | „Maskis lauljas“ pidi end paljastama Saturn! Paku, kes on teiste kostüümide sees 

Detektiivide jaoks oli tegemist superüllatusega. „See on kõige ägedam asi üldse!“ kõlas vaimustushüüe Krista Lensinilt ning teisedki olid elevil, kinnitades, et just selliste hetkede nimel tasub maskisaatele kaasa elada.

Sven Mikser tunnistas, et pakkumise „Maskis laulja“ saates osaleda võttis ta vastu kiiresti, sest see tundus põneva ja uudse väljakutsena. „Piisas ühest kutsest. Mõtlesin, et millal oli viimane kord, mil ma tegin midagi esimest korda,“ rääkis ta, lisades, et saates osalemise saladust oli hoida lihtne, sest välis- ja kaitseministri ametis on saladuse hoidmist harjutatud.

Detektiivid olid Saturniks maskeerunud tegelaseks pakkunud Andrus Ansipit, Raivo E. Tamme, Jürgen Pärnsalut, Martin Helmet, Roald Johannsoni, Hannes Võrnot, Olav Osolini, Mihkel Kärmast, Magnus Kirti, Teet Margnat, Andrus Vaarikut ning Jaak Uudmäed. Detektiivide variandid ajasid Mikseri muhelema: „Ma loodan, et see on ainus kord mu elus, kui mind aetakse segamini Martin Helmega!“