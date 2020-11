ARMAS KLÕPS | Teele Viira poeg ootab õe või venna tulekut: ta käib muudkui kõhtu patsutamas 

Teele paljastas portaalile Sky.ee, et beebi sünnib tuleva aasta esimeses pooles. Kodus ootab uut ilmakodanikku ka paari esiklaps, 2,5aastane Charlie, kes on uudise üle väga õnnelik: "Ta käib muudkui kõhtu patsutamas ja ütleb, et beebi tuleb tema kaissu tudule."

2017. aasta oktoobris rääkis Teele ajakirjale Kroonika, et on leidnud oma ellu uue armastuse. Toona tunnistas Viira, et pole endast kolm aastat noorema Kristopheriga kuigi kaua suhelnud. "Umbes kuu aega, kuid et oleme meelelahutusvaldkonna inimesed, teadsime teineteist juba ammu," sõnas Teele. Kristopher töötab produtsendina üritusturundusfrmas Kuusk. Ettevõtte koduleht kirjeldab teda kui sooja, siirast ja südamlikku inimest. Sama kinnitas ka Viira: "Täpselt selline ta ongi!"